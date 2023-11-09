«Лицемерный подход»: в Госдуме оценили вероятность Пугачевой выступить с концертом в России

Депутат Госдумы Хамзаев раскритиковал возможное выступление Пугачевой в России, об этом сообщает «Москва 24».

Накануне стало известно о том, что Алла Пугачева может выступить в России на частных мероприятиях в преддверии Нового года. Якобы, за свои выступления она будет просить от 500 тысяч долларов. При этом сама певица информацию об этом никак не комментировала.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, что Пугачевой стоит запретить публичные выступления на концертах.

«Пугачевой я бы запретил выступления официального характера. Что касается частных организаций, корпоративов – это все моральная часть», – объяснил он.

По словам парламентария, вопросы по поводу частных выступлений стоит переадресовать тем, кто хочет видеть на своих вечеринках Пугачеву.

«Ее поведение понятно, это изначально лицемерный подход. Поступки тех, кто ее будет привлекать на корпоративы, я бы назвал моральным свинством с учетом того, что в принципе происходит», – рассказал Хамзаев.

Ранее мы писали о том, что врач-фониатр заявил, что Алле Пугачевой будет сложно петь из-за недугов гортани.