«Либо операция, либо смерть»: что пережил пропавший с экранов актер из «Громовых» Сергей Маховиков

Звезда российских сериалов Сергей Маховиков внезапно пропал с экранов несколько лет назад. Для многих причина исчезновения актера осталась загадкой, но выяснилось: он столкнулся с тяжелой болезнью, из-за которой едва не стал инвалидом, и выбрал жизнь в глуши. Историю артиста рассказывает Экспресс газета.

Сергей Маховиков запомнился зрителям по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Слепой», «Громовы», «Дом с лилиями» и других. Артист построил успешную карьеру, но личное счастье нашел со второй попытки. Первый союз с сокурсницей Юлией распался через несколько лет, а затем актер встретил свою любовь Ларису Шахворостову. Сначала пара обвенчалась, а позднее официально зарегистрировала отношения. Однако на пути к рождению долгожданного ребенка им пришлось пережить немало испытаний. Когда же супруги отчаялись и обратились к Богу, чудо произошло — у них родилась дочь Александра.

«Поздний и очень долгожданный ребенок. Ее появление стало чудом для нас. Я верующий человек, хожу в церковь. Но раньше, когда был моложе, некоторые вещи приводили в недоумение. Думал, что если уж врачи не могут нам с женой помочь стать родителями, то уж какие там молитвы монахов! И оказалось, ошибался», — признавался Сергей Маховиков.

Вымоленное счастье омрачилось новой бедой — в 2018 году у звезды «Громовых» обнаружили серьезные проблемы с почками, которые могли привести к инвалидности. Врачи настаивали на срочной операции из-за угрозы смерти, но Сергей Маховиков отказался.

«Должна была быть операция. Врачи требовали. Но я тогда сказал, что никакой операции сделать не позволю, сам выкарабкаюсь. Знаете, медики иногда нас пугают. Они не говорили мне, что либо операция, либо смерть, но я сам это понял. Однако я, как и любой другой актер, прекрасно чувствую ту самую черту, когда она близко», — делился артист.

Вопреки прогнозам и предупреждениям медиков, Сергей Маховиков вместо операции выбрал домашнее лечение с диетой и молитвами. В результате актеру удалось победить недуг. С тех пор он ведет закрытый образ жизни и живет с женой в небольшой подмосковной деревне, которую покидает только ради редких съемок.

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