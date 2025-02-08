«Либо идем дальше, либо все»: почему супруга Дмитрия Колдуна заставила его жениться

Жена Дмитрия Колдуна призналась, что они поженились благодаря ей.

Супруга артиста не стала скрывать, что он долгое время не делал ей предложения руки и сердца, из-за чего самостоятельное решила отвезти его в ЗАГС.

По словам Виктории, они с Дмитрием встречались на тот момент уже десять лет. Супруга певца призналась, что он долгое время относился к ней как к девушке и его это устраивало. Однако возраст был уже подходящим для того, чтобы узаконить отношения, об этом ей часто напоминали родители.

«Мы очень долго встречались. Все это время он меня держал в качестве девушки. Но настал период, когда я поняла — либо мы идем дальше, либо все. 10 лет — это очень долго, уже и родители начали… В целом, мне было неплохо, но когда тебе 25 лет, ты девушка и тебе нужно решать что-то, рожать надо… Родители, опять же, налетели, как коршуны», — раскрыла Виктория в программе «Когда все дома» на телеканале «Россия».

Также сам Колдун раскрыл, что не планировал делать предложение избраннице: его устраивала жизнь в гражданском браке. Кроме того, мысли о свадьбе у певца появились лишь благодаря серьезному разговору со своей спутницей.

«А я вообще об этом не думал. Жил и жил, мне и так нормально было. Наверное, я тогда задумался, может, пора заводить семью, рожать детей», — сообщил артист.

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