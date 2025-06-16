«Лезут в карман к человеку, обзывают»: Бородина защитила мужа, столкнувшегося с хейтом

Ксения Бородина сообщила, что россияне без причины хейтят Николая Сердюкова. Телеведущая защитила супруга в соцсети.

Ксения и Николай стали участниками шоу «Сокровища императора». По словам знаменитости, ей тяжело далось участие, особенно хейт вокруг их пары. Бородина не ожидала, что ее личную жизнь начнут обсуждать на глазах у всех.

«Конечно, когда я ехала на шоу, то думала, что больше всего мы именно испытания будем обсуждать, поэтому выбрала именно это шоу, а не другие. Но нет, как и в любом реалити, тут нужно «мясо», а именно обсуждение личных отношений. А я пришла играть, а не свою жизнь обсуждать», — высказалась она.

Также Бородина возмущена тем, что супруг столкнулся с необоснованной критикой. По словам телеведущей, россияне «лезут в карман» к Сердюкову и оскорбляют его. Она гордится мужем, который в ответ хранит молчание и достойно себя ведет.

«Колю хочу поддержать в этой ситуации и сказать, что я не знаю, смог бы кто-то из мужчин выдержать такой наплыв хейта в Интернете без причины! Лезут в карман к человеку, которого не знают, обзывают, придумывая клички, делают разборы», — возмутилась Ксения.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что может родить тройняшек от Сердюкова. Подробности читайте в этой новости.