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17:27, 07 февраля 2023
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Лежит с трубкой: Роман Костомаров пришел в сознание после первой операции по ампутации

Mash: Роман Костомаров находится в сознании после первой операции по ампутации стопы.

Лежит с трубкой: Роман Костомаров пришел в сознание после первой операции по ампутации

Фото: Freepik.com

Фигурист Роман Костомаров после первой операции по ампутации находится в сознании. Спортсмен мог не пережить хирургическое вмешательство, но все обошлось.

Костомаров лежит с трубкой в гортани для дыхания. Он подключен к ИВЛ, сообщает Telegram-канал Mash.

Костомарову делают перевязки. Врачи постоянно следят за его состоянием.

По данным Mash, Олимпийскому чемпиону ампутировали левую стопу. В скором времени состоится вторая операция – на правой ноге. Согласно информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы.

Первоначально говорилось, что Костомарову могут отрезать ногу по колено. В итоге большую часть конечности решили сохранить.

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