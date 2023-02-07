17:27, 07 февраля 2023
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Лежит с трубкой: Роман Костомаров пришел в сознание после первой операции по ампутации
Mash: Роман Костомаров находится в сознании после первой операции по ампутации стопы.
Фото: Freepik.com
Фигурист Роман Костомаров после первой операции по ампутации находится в сознании. Спортсмен мог не пережить хирургическое вмешательство, но все обошлось.
Костомаров лежит с трубкой в гортани для дыхания. Он подключен к ИВЛ, сообщает Telegram-канал Mash.
Костомарову делают перевязки. Врачи постоянно следят за его состоянием.
По данным Mash, Олимпийскому чемпиону ампутировали левую стопу. В скором времени состоится вторая операция – на правой ноге. Согласно информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы.
Первоначально говорилось, что Костомарову могут отрезать ногу по колено. В итоге большую часть конечности решили сохранить.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия КараеваТеги: