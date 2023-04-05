Лежит под капельницей: врачи пытаются восстановить 28-летнюю Арзамасову после ковида

Елизавета Арзамасова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Девушка ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться подробностями о себе. Правда, уже несколько месяцев звезда «Папиных дочек» дает поклонникам повод для беспокойства. Дело в том, что в Сети давно обсуждают плохое самочувствие актрисы, а на днях она сообщила о своем отъезде под Питер ради восстановления здоровья. После подобного заявления в ее профиле появилось фото, на котором она лежит под капельницей.

Как выяснилось, Арзамасова уехала из Москвы не одна, а вместе с супругом. Илья Авербух сопровождает свою избранницу на всех процедурах. Так, медицинские сотрудники отеля посоветовали Елизавете пройти курс интервально-гипоксической тренировки, который крайне полезен всем переболевшим ковидом.

«Процедура длилась 40 минут. Мне она далась тяжело. Такая тренировка легких получается. Илюша на ней спал. С удовольствием посетила бы ее еще раз для укрепления легочной системы», — сообщила артистка.

Кроме того, врачи прописали девушке и «ежедневные капельницы с витаминами». Елизавета ответственно подошла к этому вопросу и выполняет все наставления врачей.

Ранее мы писали о том, что Елизавета вышла на связь и сообщила: «Уходим с радаров». Что именно произошло с девушкой — узнаете в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 54-летняя Светлана Бондарчук рассказала о жизни дочери с синдромом ДЦП. Напомним, в браке с известным режиссером Светлана стала матерью двоих детей, о ее сыне в Сети довольно много информации. А вот 24-летнюю Варвару звездные родители тщательно скрывают от прессы.