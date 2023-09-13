Лежит на койке под капельницей: блогер Дава попал в больницу после съемок

Блогер и рэпер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал о проблемах со здоровьем. После многочасовых съемок его доставили в больницу, где положили под капельницу, передает Газета.ru.

После госпитализации блогер вышел на связь с больничной койки. Он опубликовал на странице в одной из социальных сетей фотографию из палаты. На ней Дава лежит на кровати, а к его руке подключена капельница. Изображение звездный пациент сопроводил подписью. Прошедший съемочный день он назвал незабываемым, а предстоящую ночь в медучреждении — многообещающей.

«Незабываемый рабочий день и многообещающая ночь в больнице», — поделился неприятной ситуацией блогер.

В июле текущего года рэпер уже жаловался на самочувствие. Тогда у него началась аллергическая реакция, которая вылилась в отек Квинке. Манукян покрылся красными волдырями и опух.

Дава прославился в социальных сетях благодаря своим юмористическим видео. Пик его популярности пришелся на 2019 год. В то время блогер начал встречаться с телеведущей Ольгой Бузовой. Спустя два года Манукян расстался с певицей, причем для девушки это стало настоящим ударом. Бузова обвинила бывшего молодого человека в рукоприкладстве. Дава, в свою очередь, заявил, что у него с Ольгой слишком разные характеры.

Ранее в Сети сообщалось о госпитализации актера Юрия Стоянова. Спустя некоторое время артист вышел на связь и заявил, что никаких экстренных мер не предпринималось. Звезда «Городка» пришел в больницу, чтобы сдать анализы.