«Лежит на диване сутками»: что происходит с 73-летней Аллой Пугачевой

73-летняя Алла Пугачева уже несколько месяцев живет в Израиле. В социальных сетях певица создает видимость, что все у нее в эмиграции прекрасно, однако уже не раз ее близкие люди раскрывали всю правду о состоянии Примадонны. Больше всего вдали от Родины страдает ее психическое здоровье. Артистка тяжело переживает переезд и то, что от нее отвернулись многие коллеги.

По словам психолога Натальи Панфиловой, дела у Аллы Борисовны еще хуже, чем можно было бы предположить. Она считает, что сейчас певица чувствует себя буквально брошенной. Даже муж часто не находится рядом с ней, чтобы немного поддержать ее, так как постоянно ездит с гастролями, чтобы обеспечивать семью. Специалист считает, что именно отсюда возникает затяжная депрессия, с которой нужно бороться. Иначе она может привести к печальным последствиям.

«Когда человек приезжает на ПМЖ в другое государство, он обнаруживает, что есть особенности в хозяйственных моментах, проблемы. Возникает депрессия. Человек перестает функционировать в социуме, выполнять обязанности по работе, быту, лежит на диване сутками. Может что-то заболеть, вплоть до онкологии», - заявила Наталья Панфилова.

Ранее стало известно, что в Израиле на самом деле нет никакого ажиотажа по поводу Пугачевой. Все внимание общественности приковано совсем к другому человеку, а Алла Борисовна осталась в тени.