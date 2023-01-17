«Она никого не волнует»: кто затмил Аллу Пугачеву в Израиле

Алла Пугачева уже долгое время живет в Израиле. Поговаривают, в этой стране из-за скандальных высказываний ее карьера складывается не слишком успешно. На днях Анна Монгайт* (признана иноагентом на территории РФ) вернулась из Тель-Авива и рассказала об отношении местных жителей к Примадонне отечественной эстрады.

Выяснилось, что никакого ажиотажа у израильтян вокруг персоны Пугачевой нет и никогда не было. Сейчас на ПМЖ в теплую страну перебрался Квентин Тарантино, и все внимание публики достается известному режиссеру.

«Я-то думала, мне будут рассказывать о Пугачевой, но все помешались на Тарантино. Пугачева никого не волнует. По Тель-Авиву бродит тень Тарантино. Вот уже две недели нашего отпуска в Израиле каждый собеседник считает необходимым, как бы между прочим, упомянуть режиссера», — высказалась Анна.

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