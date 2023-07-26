Лежали в обнимку: сын-фрик Яковлевой увидел свою «маленькую девочку» в постели с другим

30-летний сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных выложил в социальные сети свежую фотографию со своей «маленькой девочкой». Так он называет кошку по кличке Мышь. Об этом сообщает Экспресс газета.

Звездного наследника многие считают фриком из-за его татуировок по всему телу. Однако за грозным видом скрывается ранимая душа. Денис долгое время не мог определиться с призванием: он успел попробовать себя в разных сферах, начиная с музыканта и заканчивая барбером.

Но, кажется, что в жизни Шальных наконец-то наступила стабильность. Сейчас он активно занимается бодибилдингом и живет с девушкой по имени Светлана.

Парочка явно любит животных. Они завели сразу нескольких котов. Судя по микроблогу молодого человека, у него есть любимица – кошка по кличке Мышь. Денис даже называет ее своей маленькой девочкой.

Недавно он застал Мышку в кровати с другим котом. Животные легли на подушки и спали в обнимку. Шальных снял милых питомцев на камеру и выложил в соцсети. Все подписчики отметили, какая красивая кошка досталась наследнику Елены Яковлевой.

Ранее мы писали, что знаменитый фигурист Роман Костомаров смог поднять семилетнего сына на руки. Спортсмена выписали из больницы только в начале июля. Он не теряет надежды выйти на лед и старается тренироваться каждый день.