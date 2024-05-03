«Лежачих не бьют»: Иосиф Пригожин объяснил, почему Насте Ивлеевой надо дать второй шанс

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью оскандалившейся после организации «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Он призвал дать девушке шанс на нормальную жизнь, так как произошедшее в клубе «Мутабор» стало для нее серьезным испытанием.

Как подчеркнул муж певицы Валерии, ему показалось, что Ивлеева искренне ответила на все вопросы интервью и имеет право на исправление своей ошибки.

«Видно, что Настя раскаивается. А ее начинают «бить» и унижать, это неправильно, лежачих не бьют», - сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.

Он согласился с мнением, что Донбасс – не прачечная и выразил уверенность, что поездка Ивлеевой в этот регион была не ради прощения. При этом Пригожин предположил, что после интервью либеральная часть покинувших Россию людей могут забрасывать Настю камнями, но раскаиваться и исправляться — это ее выбор.

«Мы должны ей дать возможность и шанс, чтобы Настя смогла жить как нормальный человек», — призвал Пригожин.

Ранее Анастасия Ивлеева прервала молчание после скандала с «голой» вечеринкой и рассказала о планах создать «классные и честные СМИ». По словам девушки, эта идея появилась после многочисленных публикаций о ней с домыслами и отсутствием фактов. Она также рассказала, что ездила в Донбасс и регулярно помогает бойцам СВО.