Лева* из «Би-2» больше не сможет зарабатывать в РФ под другим именем

Сотрудники Минюста пресекли махинации Левы* (признан иноагентом на территории РФ) из «Би-2» с двойным гражданством и рабочей компанией в России. Музыканту присвоили статус иноагента на второе имя, которое он использовал для ведения бизнеса в РФ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в обновленной версии реестра артист указан в списке с уточнениями — Бортник Егор (Игорь) Михайлович*, Лева* из «Би-2». Общественники из движения «Сорок сороков» обратились в Прокуратуру Москвы с требованием заблокировать счета компании Бортника*, так как полученные деньги уходили на поддержку ВСУ.

За прошлый год компания впервые за два года показала прибыль. В 2022-м и 2023-м выручка составила более 100 млн рублей, но при этом убытки были на сумму, превышающую 8 млн. Как утверждает источник, Егор Бортник* по документам проходит как Игорь Бортник* — гражданин России. Именно на второе имя были оформлены ИНН, банковские счета и бизнес.

Ранее одноклассник Левы* «Би-2» заявил, что артист ненавидит РФ из-за перемен в психике. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ