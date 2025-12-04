Лева* «Би-2» избавился от последней квартиры в Москве: раскрыта личность нового владельца

Столичный риелтор, специализирующийся на зарубежной недвижимости, стал владельцем трехкомнатной квартиры солиста группы «Би-2» Левы* (настоящее имя Егор Бортник* - признан иноагентом на территории РФ).

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, певец переписал квартиру на 41-летнего риелтора, который специализируется на иностранной недвижимостью стоимостью от 35 тысяч евро и выше.

Помимо этого, новый владелец квартиры оказался сторонником запрещенной в России экстремистской организации. По предварительным данным, мужчина спонсировал ее и отправлял донаты.

Речь идет о трехкомнатной квартире рядом с метро «Улица 1905 года». Артист, предварительно, передал имущество по дарственной, чтобы воспользоваться серой схемой вывода средств из России. При таком способе можно не платить налог с продажи, а сопутствующими расходами занимается новый владелец. Стоимость жилья составляет приблизительно 36 млн рублей.

Ранее в Москве неизвестные подожгли дверь квартиры Левы* за то, что он переводил деньги на помощь ВСУ.

*признан иноагентом на территории РФ