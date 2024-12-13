Раскрыт гонорар 82-летнего Льва Лещенко

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар 82-летнего народного артиста РСФСР Льва Лещенко за один концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Лев Валерианович по сей день является мэтром российской эстрады, популярным в нашей стране, любимчиком многих поклонниц и поклонников того и нынешнего времени. Сейчас он может выступить за 1,5-2 млн рублей. То есть он большие гонорары никогда не берет с организаторов. Все в рамках разумного. Дает он концерты безусловно», - поделился медиаменеджер.

Дворцов отметил, что, несмотря на внушительный возраст, музыкант продолжает вести активный образ жизни и регулярно выступает.

«На сегодняшний день ему где-то трудновато выступать в силу своего возраста. Это естественно, возможно, из-за каких-то моментов со здоровьем, но тем не менее, он держится молодцом. Он очень активный, он часто выступает в Кремлевском дворце, на капустниках, на мероприятиях. Недавно он вновь выступил в Кремле на новогоднем мероприятии», - высказался продюсер.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар переехавшего в США Алексея Воробьева.