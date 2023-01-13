Лев Лещенко рассказал о «второй семье» Владимира Винокура, которой он отдает всю пенсию

Юморист Владимир Винокур не смотрит на размер пенсии и даже ни разу не держал эти деньги в руках. Сумма в размере около 50 тыс. рублей уходит на содержание «второй семьи».

Как рассказал певец Лев Лещенко, вместе с Винокуром они отдают пенсию, чтобы опекать детей из детского дома в Курской области. Помощь оказывается ежемесячно.

Средства направляются воспитанникам детдома в Пенах – поселке, расположенном в 50 километрах от Курска.

«Купили ребятам новые кроватки, шкафчики, компьютеры. Они для нас уже вторая семья», - рассказал музыкант.

Год назад Винокур жаловался на отсутствие денег.