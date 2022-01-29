Владимир Винокур пожаловался на отсутствие денег: «Работы нет»

Доходы многих представителей российского шоу-бизнеса резко упали из-за пандемии коронавируса еще два года назад. Отмены концертов, гастролей и корпоративов сильно подпортили жизнь знаменитостям.

Ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая призналась в недавнем интервью, что она получает деньги за работу в юмористическом шоу, тогда как остальные артисты вынуждены работать бесплатно.

Известный юморист Владимир Винокур рассказал, что даже такой прибыльный для артистов период, как новогодние праздники, в этом году не принес ощутимого дохода.

«Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — отметил артист в интервью StarHit.

Винокур надеется, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» в весеннем сезоне изменится в лучшую сторону, артисты смогут начать выступления и вернуться к любимой работе.