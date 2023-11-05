Лев Лещенко раскритиковал создание песен с помощью нейросетей, об этом сообщает News.ru.

Искусственный интеллект сегодня заменяет многие профессии. Некоторые артисты уже начали писать песни с помощью нейросетей. По словам народного артиста РСФСР Льва Лещенко, такое творчество не имеет души.

«Нейросети развиваются, их внедряют в различные сферы, и остановить этот процесс невозможно. Но в тех песнях, которые создаются нейросетью, просто нет души, все это химия. И я надеюсь, что в творчестве эти новшества не приживутся», — рассказал он.

Лещенко признался, что с помощью нейросетей можно создать черновик будущей песни, но наполнить трек содержанием у искусственного интеллекта не получится никогда.

Артист добавил, что создание песни таким необычным способом это «издевка над музыкантами».

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