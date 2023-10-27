Лев Лещенко признался, что ни с кем по-настоящему не дружит в шоу-бизнесе

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о закулисье отечественного шоу-бизнеса. По словам маэстро, среди звезд эстрады нет дружбы — только рабочие отношения. У самого певца тоже нет известных друзей, но с некоторым знаменитостями он все-таки был близок.

Лещенко поделился своим мнением о российской эстраде на YouTube-шоу «Откройте, Давид». По словам артиста, у него нет друзей в шоу-бизнесе, однако среди знакомых он выделил двух человек — композитора Вячеслава Добрынина и юмориста Владимира Винокура.

Исполнитель рассказал, что прожил с первым из них целую жизнь. По словам Лещенко, Вячеслав является его любимым человеком. Тем не менее пути артистов в какой-то момент разошлись.

Что касается Винокура, то с ним исполнитель поддерживает товарищеские отношения, но не дружеские. В российском шоу-бизнесе нет больше того тепла, что было раньше. Прежде, по словам Лещенко, например, было принято ходить друг к другу в гости, а теперь же эта традиция забыта.

Ранее певец рассказал о состоянии тяжелобольного коллеги Вячеслава Добрынина. Композитор пережил инсульт и продолжает восстанавливаться до сих пор.