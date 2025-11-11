Лев Лещенко потерял почти 12 млн рублей дохода от своего инженерного центра

Певец Лев Лещенко оказался не самым успешным предпринимателем. Принадлежащая исполнителю хита «Соловьиная роща» компания стремительно теряет прибыль по сравнению с предыдущими годами.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», чистая прибыть ООО «Домодедовский инженерный центр», которое занимается услугами для бизнеса, за 2024 год упала с 20 миллионов до 8,4 миллиона рублей. Таким образом, доходы Льва Лещенко сократились почти на 12 миллионов рублей.

При этом у артиста были и другие статьи дохода, однако он вышел из состава учредителей ТСЖ с выручкой 33 миллиона, лесного бизнеса «Владимирский ЛПК» с почти миллиардной годовой выручкой, производителя летательных аппаратов «Финк Электрик» и деревообрабатывающего предприятия «МФК», показавшего по итогам 2024 года прибыль в 338 миллионов рублей.

Ранее Лев Лещенко вышел на связь после новостей об ухудшении состояния здоровья и заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, что никогда не использует фонограмму на своих выступлениях.