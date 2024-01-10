Лев Лещенко не может разговаривать: помощница артиста объяснила, что произошло

Певец Лев Лещенко «приболел». Об этом сообщила помощница артиста, раскрыв некоторые детали о здоровье исполнителя. Напомним, Лещенко жаловался на недомогание, из-за которого не может разговаривать.

Комментарий у его помощницы взяло издание «Абзац».

«Мы все живые люди, все могут простудиться. Он приболел», - сообщила помощница и отметила, что у Лещенко «все в порядке».

Ранее Лещенко болел коронавирусом, и в 2020 году попал в больницу с пневмонией. В 2021-м он говорил о четырех перенесенных сердечных приступах и призывал россиян ответственно относиться к здоровью.

На днях стало известно о болезни певицы Ольги Бузовой. Перед этим артистка выступила на тридцатиградусном морозе в Серпухове. Часть композиций она исполнила, будучи в пуховике и без шапки, а некоторые хиты пела без верхней одежды.