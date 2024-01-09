Бузова дала концерт в тридцатиградусный мороз и заболела
Бузова нашла важным сообщить, что заболела после концерта в Серпухове на морозе.
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Певица Ольга Бузова выступила в Серпухове на тридцатиградусном морозе и заболела. Об этом артистка рассказала в соцсетях.
«Выступление в -30 дало о себе знать», - нашла нужным рассказать исполнительница.
Бузова не уточнила, что с ней случилось. Она только отметила, что «рабочие встречи никто не отменял».
На кадрах с выступления в Серпухове видно, что часть песен Бузова исполняла в расстегнутом пуховике, остальные – в брюках и водолазке.
Ранее стало известно о болезни сестры Бузовой Анны. Модель заболела под Новый год. Однако она не раскрывала диагноз, поставленный медиками.
До этого неприятности произошли с возлюбленным Анны – мужчина оказался в больнице. Бузова рассказывала о том, что его могут не отпустить в новогоднюю ночь домой.