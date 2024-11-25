«Это эксперимент»: Лайма Вайкуле хочет удивить зрителей совместным треком с российской рок-группой

В 2022 году многие российские артисты покинули Родину из-за спецоперации на Украине. Теперь они пытаются зарабатывать в других странах и, чтобы привлечь внимание разных аудиторий, устраивают коллаборации. Выяснилось, что певица Лайма Вайкуле готовит совместную песню с Шурой из «Би-2».

Вайкуле рассказала, что дуэт уже практически готов, не раскрыв детали будущей композиции.

«Это эксперимент. Всегда так интересно экспериментировать», — заявила исполнительница в эфире YouTube-канала The Breakfast Show.

Ради завоевания популярности на чужбине Вайкуле подтягивает знания сразу по нескольким языкам. Артистка готовит новую программу на литовском, украинском, русском и латышком.

Лайма Вайкуле подружилась с рок-коллективом после фестиваля «Рандеву», который она провела в Юрмале в июле 2024 года.

Ранее певица и группа «Би-2» встретились в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду. Уехавшие из России музыканты общались с главой страны на русском языке.