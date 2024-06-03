«Лети, моя сестричка»: в семье актрисы Ольги Ломоносовой случилось страшное горе

Умерла двоюродная сестра актрисы Ольги Ломоносовой. Печальную новость звезда «Не родись красивой» сообщила в социальных сетях.

В память о сестре кинозвезда разместила с ней архивные снимки из детства. На них девочки обнимаются и смеются.

«Лети, моя сестричка… Хочу верить, что там тебе легче! Люблю», — написала актриса.

Ломоносова не рассказала, что произошло с родственницей. Не стали задавать лишних вопросов и ее подписчики.

Соболезнования звезде выразили и ее коллеги по шоу-бизнесу. В их числе: Анна Чиповская, Виктория Толстоганова, Кристина Бабушкина, Денис Матросов, Анна Бегунова.

Напомним, недавно актриса рассказала, что не может попасть к кузине, так как она проживала в Киеве. С детства Ломоносова очень страдала из-за того, что была у родителей одна. Поэтому она привязалась к двоюродной сестре. Но последние годы общаться родственницам стало труднее, хоть она и остальные члены семьи с Украины не отвернулись от нее.

Ломоносова рассказала, что сейчас предпочитает обходить «острые» темы стороной в разговорах с родственниками. Она понимает, что какие-то резкие высказывания будут некорректны.