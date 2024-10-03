«Моментальное прохождение границы»: молодая жена Петросяна улетела из России

Блогер Татьяна Брухунова призналась, что улетела из России и находится в стране, посетить которую мечтала на протяжении последних семи лет. Жена юмориста Евгения Петросяна похвасталась в своем блоге, что находится в ЮАР, а именно в Кейптауне.

«Путешествие длиною в 18 часов прошло на удивление легко. Никаких проблем на таможне, в аэропортах не было вообще. Все везде быстро и четко, моментальное прохождение границы с российским паспортом. Максимально доброжелательные люди. Ближайшие девять дней я в Кейптауне», — поделилась блогер.

Она также опубликовала снимок, на котором позирует на фоне живописной горной местности. Для прогулки Татьяна выбрала классические джинсы и бежевый плащ. Образ она дополнила брендовыми солнечными очками.

При этом молодая жена Петросяна не уточнила, путешествует ли с ней супруг. Также она промолчала о том, с кем остались ее дети – 4-летний Ваган и дочь Матильда, которой нет еще и года.

Ранее 35-летняя Татьяна Брухунова поздравила Петросяна с днем рождения, а также раскрыла, как называет его дома. Оказалось, что у артиста есть прозвище – волшебник. 16 сентября юмористу исполнилось 79 лет.