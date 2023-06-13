«Летели весь день!»: Подольская уехала без мужа в Испанию

Наталья Подольская уехала из России вместе с детьми. В своем личном блоге певица показала, где будет жить.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

41-летняя певица также поделилась, каким сложным был перелет. Прилетев в Стамбул, она с детьми 3 часа ждала стыковочный перелет до Испании.

«Летели весь день! Дети, конечно, устали! Но завтра все забудется!» — написала Наталья в своем блоге. Она также опубликовала фото, как ее дети спали на скамейках зала ожидания.

Семья отправилась на испанский курорт без отца — Владимир Пресняков отложил отпуск из-за плотного графика. При этом, возможно, он присоединиться к родным позже, ведь музыкант старается все свободное время проводить с близкими.

Ранее мы писали, о том, как Подольская появилась на премии без Преснякова и заявила, что предпочитает от мужа деньги в качестве подарков.