«Летели с девятого этажа»: Александр Барыкин чуть не погиб при падении лифта

Певец Александр Барыкин чуть не разбился в лифте после выступления в Чернобыле. Об этом случае, который произошел в 1986 году, рассказал его друг, художник Константин Мирошник.

Подробности узнал NEWS.ru.

После выступления Барыкин вернулся из Чернобыля в Киев.

«…В гостинице лифт с ними упал. Они летели в падающем лифте с девятого этажа, на первом лифт чудом встал», - вспомнил Мирошник.

Стресс от случившегося в совокупности с радиацией повлияли на здоровье артиста. Барыкин столкнулся с проблемами с щитовидной железой. Он перенес операцию. Артист охрип, надолго пропал и о нем забыли.

После падения в лифте Барыкин стал спускаться пешком – он боится ездить на подъемной машине.

Ранее стало известно о болезнях, которые развивались у певицы Аллы Пугачевой после концерта в Чернобыле. В частности, у исполнительницы появились нейродермит и псориаз, они развивались постепенно.