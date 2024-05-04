Лесть токсичной Примадонны: чем грозит участнице шоу «Голос» Садковской похвала Пугачевой

Продюсер Павел Рудченко предрек возможные проблемы финалистке шоу «Голос» Анастасии Садковской после похвалы уехавшей из России Аллы Пугачевой.

По его словам, лесть от «токсичной Примадонны» способна разрушить карьеру начинающей певице.

«Благословение от токсичной Пугачевой может загубить карьеру. Пусть развиваются сами. Пугачева забыла, что наплевала в душу многим россиянам, которым на ее мнение уже наплевать», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Он пояснил, что лесть Пугачевой может сыграть очень злую шутку со Скадовской.

Ранее Алла Пугачева похвалила певицу Садковскую из шоу «Голос», которая спела ее хит «Мимоходом». Примадонна опубликовала в своем блоге скриншот выступления 21-летней участницы конкурса и назвала ее настоящей певицей.