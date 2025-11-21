Лешу Свика признали отцом внебрачного ребенка от экс-возлюбленной Лукьяновой

Певца Лешу Свика признали биологическим отцом дочери модели Екатерины Лукьяновой. Доказательства девушка представила в день рождения артиста.

В личном блоге Екатерина обратилась к бывшему возлюбленному и заявила, что 21 ноября суд официально признал его отцом ее ребенка. Решение уже вступило в законную силу.

«Свик, с днюхой тебя! Интересное совпадение с датой», - написала модель в соцсетях.

Отметим, что Екатерина добивалась признания отцовства на протяжении двух лет. И в итоге суд встал на ее сторону. Сам Свик информацию пока никак не прокомментировал.

Екатерина Лукьянова родом из Хабаровска. Она утверждает, что во время романа с Лешей она забеременела. Однако певец не захотел продолжать с ней отношения, поэтому бросил, несмотря на положение. Модель делилась, что причиной разрыва стала измена музыканта.

