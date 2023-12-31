Лера Кудрявцева в канун Нового года улетела вместе с дочерью из России, об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Телеведущая выложила на своей странице в соцсетях кадры из аэропорта. Накануне празднования Нового года Кудрявцева вместе с дочерью Машей отправилась за границу. Фанаты предположили, что местом назначения телеведущей стал Дубай. Кудрявцева не раскрывает, в какую страну она отправилась на отдых. Вероятнее всего, знаменитость вернется в Россию после новогодних каникул.

Журналисты отметили, что супруга Кудрявцевой, хоккеиста Игоря Макарова, в аэропорту не обнаружили. Интересно, что в прошлом году телеведущая тоже отдыхала без мужа. После этого в Сети появились слухи о вероятном разводе Макарова и Кудрявцевой.

Ранее мы писали о том, что актриса Алика Смехова перед Новым годом улетела из России вместе с детьми. Знаменитость призналась, что закончила все проекты, которые были запланированы на 2023 год.