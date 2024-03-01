Лерика Голубева призналась, что прошла в «Фабрику звезд» без кастинга

Певица Лерика Голубева рассказала о конфликте с Пугачевой на «Фабрике звезд». Об этом она призналась на YouTube-канале «Яна Чурикова».

Лерика Голубева — бывшая участница группы «Белый шоколад» и выпускница «Фабрики звезд 5». Девушка рассказала, что попала на телешоу благодаря помощи шоумена Алексея Горобии. Он организовал встречу певицы с продюсером Игорем Матвиенко.

«Без кастинга. Игорь Игоревич меня послушал и сказал, что я прошла», — рассказала она.

Однако Матвиенко выдвинул условие — девушку возьмут на «Фабрику» только в случае, если она понравится Алле Пугачевой, наставнице сезона. Из-за бывшего возлюбленного Голубевой, который распускал о ней слухи, до Пугачевой дошла информация о том, что девушка якобы проплатила свое участие в шоу.

«Она вызывала на ковер Игоря Игоревича, а тот вызвал на ковер меня: „Какие деньги? Почему мне такое говорит Алла Борисовна?“ А я вообще не понимаю ничего. Она говорит: „деньги зажали?“» — вспомнила певица.

Голубева добавила, что во время участия в телепроекте ее «конкретно подглушивали».

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