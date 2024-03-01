«Все осталось у меня»: экс-подруга Пугачевой заявила, что певица бросила детей в Москве

Певица Ирсон Кудикова заявила, что артистка Алла Пугачева бросила детей в Москве. Будучи в России, она вместе с экс-участницей «Фабрики звезд» создала школу творческого развития. Однако два года назад она покинула страну и оставила учеников ни с чем.

Несколько лет назад Ирсон довольно тесно общалась с Примадонной. Они познакомились во время музыкального реалити-шоу. Алла Борисовна видела в молодой вокалистке потенциал, поэтому помогала ей в продвижении. Продолжили дружить они и после окончания проекта. Однако в один момент их дружба прекратилась. Ходили слухи, что Кудикова обманула наставницу и кинула на деньги. Но, как утверждает певица, это вовсе не так.

По словам Ирсон, у них с Пугачевой был бизнес – школа творчества для детей. Ученики были как и Кудиковой, так и у Примадонны.

«Моя душа чиста. У нас была школа, Алла Борисовна уехала в Израиль, всё осталось у меня. Часть детей осталась со мной. А кто хотел быть с Аллой Борисовной... Мне кажется, у них школы нет», - призналась певица в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Напомним, что Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми вслед за мужем осенью 2022 года. После этого она несколько раз возвращалась домой, но лишь на несколько дней, чтобы уладить дела.

Ранее Алла Пугачева спустя 16 лет выпустила новый альбом под названием «P.S».