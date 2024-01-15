Глава СК РФ: блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 млн рублей

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее супруг Артем выплатили все долги по налогам в 504 млн рублей. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Он отметил, что Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере выплатили налоговую недоимку в размере 504 млн рублей. Поэтому в отношение них прекращено уголовное преследование.

«Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем», — приводят слова главы ведомства РИА Новости.

На девушку было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. Столичный Следственный комитет отметил, что на протяжении двух лет Лерчек не переходила с упрощенной на общую систему налогообложения. Хотя она обязана была это сделать, так как на одних фитнес-курсах зарабатывала около 150 миллионов рублей. Также против Чекалиной возбудили второе уголовное дело об отмывании денег в крупном размере.

Ранее блогер Лерчек заболела после истории с уголовным делом. Подробности читайте в этой статье.