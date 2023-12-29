Лерчек решилась лечь под нож хирурга Хайдарова, чтобы увеличить грудь

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, сделала пластику груди у хирурга Тимура Хайдарова. Об этом рассказала блогер Sasha Belair на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Саша решила рассказать о том, что происходило со звездной семьей во время домашнего ареста. Оказалось, за это время Лерчек успела лечь под нож скандального хирурга Хайдарова. Блогер рассказала, как Чекалина готовилась к операции и проходила консультации.

Также был госпитализирован муж Лерчек Артем Чекалин. Что происходило с мужчиной и почему его увезли в больницу — неизвестно.

Ранее блогер погасила все свои долги по налогам, но знаменитость все еще должна 4 млн рублей, следует из открытых данных. После предъявленных обвинений в мошенничестве, Валерии Чекалиной было запрещено пользоваться Интернетом. Но недавно Лерчек и ее муж вышли на связь с подписчиками.