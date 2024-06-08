Лерчек пожертвовала компанией по производству косметики, чтобы расплатиться по иску мужа

Блогерша Лерчек отдала Артему Чекалину перед разводом свою долю в компании «Би Фит», ежегодный доход которой составляет миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Валерия Чекалина владела 75% компании по производству косметики. Спустя время она передала половину своей доли мужу Артему, а перед разводом решила отдать и эту часть.

Как оказалось, пока супруги делили имущество, Лерчек пришло сразу два иска. Сначала на блогершу подал в суд владелец логистической компании «Темполайн Логистика». Организация осуществляла доставку продукции «Би Фит» в косметические магазины.

Затем с иском пришел сам Артем Чекалин. Мужчина потребовал взыскать с Валерии более 1,2 миллиарда рублей, а также 60 тысяч за госпошлину и автомобиль стоимостью 29 миллионов.

По информации от источника, чтобы раздать все долги, Лерчек отдала мужу свою долю в «Би Фит».

Напомним, пара поженилась в 2012 году. В браке у них родились двойняшки Алиса и Богдан. Однако в марте 2024 года стало известно, что супруги приняли решение о разводе.

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