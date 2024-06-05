Блогерша Лерчек на ПМЭФ объяснила кольцо на безымянном пальце. Об этом сообщает Super.ru.

Блогерша Лерчек появилась на Питерском международном экономическом форуме. Знаменитость поймали журналисты, которые поинтересовались, почему у блогерши, которая недавно развелась с мужем, уже красуется кольцо на безымянном пальце правой руки.

По словам Лерчек, кольца являются подарком.

«У меня на правой руке кольцо. Если говорить честно, с этого пальца [на левой руке, — прим. ред.] слетает. Я пока не хочу лишнего мужского внимания, поэтому для многих мужчин я остаюсь все равно замужней», — объяснила она.

Напомним, Лерчек подала на развод с Артемом Чекалиным в середине марта 2024 года. После этого супруг подал в суд с заявлением о разделе имущества. Он потребовал взыскать с жены более 1,2 млрд рублей.

Ранее мы писали о том, что блогерша Лерчек назвала Блиновскую подругой.