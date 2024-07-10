Лерчек и Артем Чекалин официально развелись и поделили имущество пополам

Блогеры Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина – прим. «Страсти») и Артем Чекалин официально оформили развод. Супруги разошлись без скандалов, поделив имущество пополам. Об этом сообщает Super.

Отношения пары, демонстрировавшей идиллию в социальных сетях на протяжении нескольких лет, не выдержали проверку домашним арестом. Лерчек долго пыталась отрицать проблемы в браке, но в итоге подтвердила, что они с мужем решили расстаться. После подачи заявления блогерам дали 3,5 месяца, чтобы передумать. Но они так и не помирились.

Звездный адвокат Катя Гордон, занимавшаяся бракоразводным процессом, подтвердила, что Лерчек разошлась с супругом на мирной ноте. Поэтому никаких скандалов ждать не стоит. Детей было решено оставить жить с матерью, но отец может свободно с ними общаться.

«Раздел произошел практически в равных долях. Ребята договорились в равной степени нести свои долговые обязательства. Имущество тоже поделили пополам. Скандала не будет», - заявила юрист.

Отметим, что, комментируя причину развода, Лерчек говорила, что они с мужем столкнулись с трудностями. Она подчеркивала, что расстались они с Артемом с полным уважением друг к другу.

Ранее стало известно, что ФНС начислила блогеру Лерчек новый долг в размере 12 млн рублей.