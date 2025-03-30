«Лера просто придушила Азизу»: Михаил Муромов высказался о скандале в финале шоу «Суперстар!»

Певец Михаил Муромов высказался о скандале в финале шоу «Суперстар!» и итогах проекта. В беседе с Ura.ru исполнитель хита «Яблоки на снегу» заявил, что Лера Кудрявцева «придушила» Азизу, которая «смогла выстоять в мясорубке» шоу-бизнеса.

Финал шоу «Суперстар!» 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. По словам телеведущей, певица писала ей и другим сотрудникам в три часа ночи. В результате знаменитость отказалась оценивать выступление артистки, и та заняла лишь третьей место несмотря на то, что была лидером шоу. Победителем «Суперстара!» стала Ксения Георгиади.

Комментируя разгоревшийся между Лерой Кудрявцевой и Азизой конфликт, экс-участник «Суперстара!» Михаил Муромов отметил, что причиной случившегося стало звездное эго телеведущей, считающей себя «царицей». Артист считает, что певица заслуживала победы, в то время как Лера Кудрявцева оказалась на телевидении без особых усилий.

«Азизу Лера просто придушила: уж больно она ей поперек зубов. Потому что Лера внутри себя — „царица“. И Азиза внутри себя — царица. Поэтому и случилось то, что случилось. Только Азиза — певица настоящая, которая выжила в такой непростой тусовке. Азиза была в мясорубке самой настоящей и смогла выстоять. А Лера шла вперед, вперед и вот пришла. Теперь она несколько программ ведет на канале. Как такое может быть? Она что, Валентина Леонтьева?» — высказался Михаил Муромов.

По мнению певца, идущей к победе на шоу Азизе «помешали» редакторы «Суперстара!».

«Азиза — мастер, сама принимала художественные решения и поступала правильно. Она выбирала номера и делала их до конца. А те, кто ей мешал, — это редакторская бригада, предначертанная нам соглашением, которое мы должны были по-дружески выполнять», — заявил артист.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Соседов возмутился итогами шоу «Суперстар!». Музыкальный критик назвал «чушью собачьей» обвинения Леры Кудрявцевой в адрес Азизы.