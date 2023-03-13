Лера Кудрявцева заявила, что выясняет отношения с молодым супругом на протяжении десяти лет

Лера Кудрявцева относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся эксклюзивными подробностями о себе. Пожалуй, самой обсуждаемой темой в Сети стал брак 51-летней телеведущей с молодым хоккеистом. Фолловеров интересует не только история их знакомства, но и многие интимные детали из семейной жизни. В личном блоге Кудрявцева довольно смело ответила на самые пикантные вопросы публики.

По словам Леры, первая встреча с Игорем у них произошла в ресторане, однако супруги до сих пор выясняют, кто из них стал первым оказывать знаки внимания. «Он подошел познакомиться, но при этом говорит, что я ему глазки строила. А я говорю, что он мне. Короче, уже 10 лет выясняем кто кому», — заявила знаменитость.

Кроме того, Кудрявцева рассказала и о том, ощущает ли она разницу в возрасте с Макаровым. Телеведущая с юмором подошла к этому вопросу: «Да, ощущаю. Я — молодая и красивая, а он — старый зануда», — пошутила Лера.

Ранее светская львица заговорила о сложностях в браке с Игорем. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 45-летняя Ольга Орлова раскрыла подробности отношений с супругом. Телеведущая внезапно заявила: «Ему хватает меня в жизни». Что именно хотела сказать знаменитость — читайте здесь.