«Это меня ранит»: стало известно о сложностях в браке Леры Кудрявцевой с хоккеистом

Красавица телеведущая Лера Кудрявцева недавно вернулась из отпуска, который провела в Омане без мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Во время путешествия она сияла от счастья, а в Москве снова заговорила о проблемах. Блондинка заявила, что столкнулась с обманом.

Артистка опубликовала в личном микроблоге видео, на котором грустно смотрит вдаль. Под публикацией она оставила любопытную подпись, очень личное признание.

«Все врут и многие к сожалению неумело. Не люблю ложь, особенно по мелочам. Она меня ранит, сильно», – написала Лера в соцсетях.

Поклонники поддержали телеведущую и подумали, что речь идет о молодом муже знаменитости. В последнее время в Сети ходят слухи, что в их браке не все так гладко. Именно поэтому Кудрявцева отправилась в путешествие одна.

«Лера, выше хвост! Люди врали и будут врать», «А вы сами никогда не врете?», «Не надо терпеть ложь», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как настойчивый поклонник выпрашивал у Леры Кудрявцевой ношеные трусики. Телеведущая долго игнорировала его просьбы, но потом показала свое нижнее белье и заранее извинилась за то, что не оправдала его надежды.