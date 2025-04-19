Лера Кудрявцева вышла в свет с дочерью без мужа после откровений о проблемах в семье

Лера Кудрявцева провела время с дочерью после откровений о проблемах в браке. В личном блоге телеведущая поделилась видео прогулки с 6-летней Марией. Однако многие обратили внимание на то, что рядом с артисткой не было мужа.

На опубликованных кадрах дочь Леры Кудрявцевой предстала в синем спортивном костюме с вышитыми на спине ее именем и фамилией. Судя по всему, ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ забирала девочку из детского сада или с тренировки — еще в 2023 году Мария начала заниматься спортивными бальными танцами. Внимание пользователей Сети привлекло то, что в ролике не было видно супруга знаменитости, что только подогрело слухи о разладе в их отношениях.

Недавно Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций и пожаловалась на проблемы в семье. Впервые за долгое время телеведущая заговорила об одиночестве и назвала себя «созависимой».

«Я замучилась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — заявила Лера Кудрявцева.

Знаменитость не стала раскрывать, о чем именно идет речь, но, вероятно, она снова переживает непростой период в отношениях с мужем. В 2024 году пара уже прошла через кризис. В январе Лера Кудрявцева заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Телеведущая не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы хоккеиста с алкоголем. Позднее артистка призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева ответила на критику после признания о проблемах в семье: «Мне на этот ваш детский хейт плевать с большой колокольни».