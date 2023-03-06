Лера Кудрявцева впервые завела разговор об измене и разводе

Телеведущая Лера Кудрявцева, на днях улетевшая в Иран, завела разговор об измене. Она рассказала, как поступают в этой стране в случае нарушения верности.

Кудрявцева опровергла миф, что в Иране за измену избивают камнями.

«В современном Иране камнями не забивают», - рассказала она, сообщив, что на данный закон наложен мораторий. В случае измены супруги просто разводятся.

Также ведущая опровергла информацию о том, что в Иране у женщин нет никаких прав. В восточной стране они получают образование, водят машины, занимают высокие должности, могут голосовать. Что особенно интересно – женщины в Иране имеют право не делиться деньгами с мужем. Мужчины, в свою очередь, не наделены таким правом. Если они не выполняют свою обязанность, то женщины могут подать на развод.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева остановилась в одном из лучших отелей Тегерана. Недавно ведущая посетила Оман – поездка состоялась без мужа.