«Это реально неожиданно»: Лера Кудрявцева покинула Россию

51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева активно ведет социальные сети, в которых показывает поклонникам свою работу и иногда некоторые подробности личной жизни. Чаще всего подписчики ее блога наблюдают артистку на постоянных съемках, но неожиданно декорации студии НТВ перестали мелькать в ее сторис, и Лера сообщила, что улетает из страны.

Сначала теледива не раскрывала своего местоположения, лишь интриговала поклонников и просила их угадать, ради чего она покинула Россию. Но потом все-таки рассказала, что находится в Иране.

Отметим, что 2023 год Кудрявцева, по всей видимости, решила посвятить путешествиям. В январе она уже уезжала в продолжительный отпуск, после чего возвращалась ради съемок в Москву. Теперь же неизвестно, сколько продлится поездка телеведущей, но она обещала все рассказывать своим фанатам и держать их в курсе событий.

На данный момент есть информация, что Лера остановилась в Тегеране в одном из лучших отелей. Она провела экскурсию по своему номеру и показала подписчикам, в каких условиях будет жить эти дни. Также телеведущая прошлась и по самой гостинице, где в холле встретила пианиста, играющего гимн России.

«Это конечно было реально неожиданно», — отметила Кудрявцева.

Напомним, что недавно Лера Кудрявцева устроила скандал из-за СМИ, которое написало о ее смерти. Она сообщила в социальных сетях, что недобросовестные журналисты сделали новость о ее внезапной кончине, когда она спала, и перепугали всю ее семью. Просто так оставлять эту ситуацию она не пожелала и сказала, что «ребята» ищут того, кто выставил эту заметку в Сеть.