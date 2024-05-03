Лера Кудрявцева в шутку сравнила себя с Филиппом Киркоровым

Ведущая Лера Кудрявцева в юмористическом шоу «Звезды» сравнила себя с певцом Филиппом Киркоровым. По словам знаменитости, конкурировать с поп-королем невозможно.

На монолог Кудрявцевой обратил внимание сайт StarHit.

«А Киркоров… Ну как мне соперничать с человеком, чьи ягодицы обсуждают чаще, чем мое лицо?» - произнесла 52-летняя блондинка, появившаяся на сцене с костылями.

Кудрявцева пошутила: «А у меня что из талантов? Как у Ленина — только то, что я хорошо сохранилась».

Некоторое время назад ведущая порвала связки коленного сустава на репетиции шоу. Это случилось после неудачного прыжка.

Ранее балерина Анастасия Волочкова отреагировала на призыв Кудрявцевой спасать танцовщицу от алкоголизма. Та заявила, что сделала выводы о ведущей после ее слов. Она отметила, что у Кудрявцевой есть номер телефона, по которому ведущая может позвонить и сказать все лично, а не делать это в публичном пространстве.