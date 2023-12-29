Актриса Алика Смехова перед Новым годом улетела из России вместе с детьми

Актриса Алика Смехова улетела из России вместе с детьми перед Новым годом. Дочь звезды фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» решила организовать своей семье каникулы на Кипре.

В личном блоге Алика призналась, что покинула страну, чтобы немного отдохнуть. Закончив все рабочие проекты на 2023 год, артистка купила билеты на самолет себе и родным и отправилась в путешествие. Раскрывать подробности поездки, впрочем, Смехова не стала. Она лишь показала фото с сыновьями на фоне заката и кратко подписала: «Каникулы».

Пока неизвестно, как долго актриса собирается пробыть за границей. Вполне вероятно, что она вернется в Россию после окончания новогодних праздников. Отметим, что в конце декабря и начале января многие звезды кинематографа и шоу-бизнеса предпочитают уезжать из страны. Так, например, актриса Марина Александрова недавно сообщила, что направилась с семьей в Шанхай.

Напомним, что Алика Смехова воспитывает двоих детей. Первого сына Артема она родила в 2000 году от бизнесмена Николая. А второй мальчик Макар появился на свет в 2007 году. Правда, личность его отца артистка не раскрывает.

Ранее Алика Смехова появилась на публике с новым мужчиной.