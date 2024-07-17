«У меня челюсть отпала»: Кудрявцева рассказала о дружбе с эффектным стюардом в самолете

Телеведущая Лера Кудрявцева сняла на видео стюарда, который потряс соцсети своей эффектной внешностью. Звезда призналась, что у нее «упала челюсть» от его вида, и они даже подружились.

В своем Telegram-канале Кудрявцева опубликовала ролик из самолета. Она показала сотрудника по имени Алексей, который «еле вмещался в проход». На кадрах он разносил пассажирам воду и улыбался, когда заметил съемку.

«А это Лёша. Помню, как-то в самолете поднимаю глаза и вижу стюарда, еле вмещающегося в проход. У меня челюсть отпала, если честно, уж больно он был колоритным. Я попросила разрешения его поснимать. Слово за слово, короче, парень оказался добрым и классным. С тех пор и дружим. Лёха, жги!» — поделилась Лера в соцсетях.