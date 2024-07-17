«У меня челюсть отпала»: Кудрявцева рассказала о дружбе с эффектным стюардом в самолете
© Lomohov Anatoly/East News
Телеведущая Лера Кудрявцева сняла на видео стюарда, который потряс соцсети своей эффектной внешностью. Звезда призналась, что у нее «упала челюсть» от его вида, и они даже подружились.
В своем Telegram-канале Кудрявцева опубликовала ролик из самолета. Она показала сотрудника по имени Алексей, который «еле вмещался в проход». На кадрах он разносил пассажирам воду и улыбался, когда заметил съемку.
«А это Лёша. Помню, как-то в самолете поднимаю глаза и вижу стюарда, еле вмещающегося в проход. У меня челюсть отпала, если честно, уж больно он был колоритным. Я попросила разрешения его поснимать. Слово за слово, короче, парень оказался добрым и классным. С тех пор и дружим. Лёха, жги!» — поделилась Лера в соцсетях.
Знаменитость часто бывает в разных городах и странах, поэтому в самолетах проходит не малая часть ее жизни. Возможно, она решила показать видео со стюардом после того, как в Сети завирусился ролик с другим бортпроводником Даниилом. 35-летний москвич женат, поэтому поклонницы уже могут не одолевать его вопросами.
При этом у Кудрявцевой есть муж, хоккеист Игорь Макаров. Недавно у них в семье произошел скандал из-за алкогольной зависимости, но супруги смогли справиться со всеми трудностями.