Лера Кудрявцева, Тимур Хайдаров и люди в костюмах зайцев: как Катя Гордон отметила 44-летие
© Starface.ru
Телеведущая, певица и общественный деятель Катя Гордон отметила день рождения. Знаменитости исполнилось 44 года. По случаю праздника звездный юрист устроила торжество, на которое пришли ее близкие и знакомые.
Так, на мероприятии была замечена телеведущая Лера Кудрявцева. Женщины давно дружат и поддерживают друг друга в различных ситуациях, в том числе в громких скандалах.
Кроме того, на фотографии с мероприятия попал звездный хирург Тимур Хайдаров, который в последнее время и сам становился участником скандальных ситуаций с участием артистов. Поздравить Гордон пришла и певица Наташа Королева.
Во время празднования гостей развлекали аниматоры в блестящих костюмах зайцев. На огромных баннерах красовались фотографии Гордон и поздравления с днем рождения.
Ранее модель Алана Мамаева поддержала Лерчек в конфликте с Катей Гордон. Блогер отказалась от услуг звездного юриста прямо в суде.