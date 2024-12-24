«Слетела борода, он упал»: почему Стас Пьеха никогда не верил в Деда Мороза

Певец Shaman, группа Dabro, Стас Пьеха, Катя Лель и многие другие артисты стали частью масштабного музыкального марафона в суперфинале игры «Много денег на Авторадио. Отличный сезон». Звезды рассказали о своих планах и поделились историями из жизни.

Певец Стас Пьеха признался, что именно на работе чувствует приближение Нового года, так как вокруг все украшено и стоят елочки. Артист поделился воспоминаниями о детстве и заявил, что не верил в Деда Мороза.

«Никогда в жизни в него не верил. Верил только когда писать не умел, а научился писать, так и верить перестал. Посмотрите, как письменность совпала с грамотностью и осознанностью», – рассказал звезда.

Стас отметил, что вера ушла от него после прихода мужчины в костюме Деда Мороза.

«Пришел наш сосед в костюме Деда Мороза, но он уже выпивший был. Слетела борода, он упал. Это был первый Дед Мороз, и сразу провал», – поделился певец.

Пьеха поздравил слушателей с приближением Нового года и высказался о праздничном розыгрыше машины. Сам артист признался, что ему никогда никто не дарил автомобиль.

«Грандиозно уполномочен пожелать всем правильных вещей. Надо радоваться жизни, потому что жизнь полна разных событий и надо обращать внимание на хорошие, а плохие надо быстро проскакивать. Постарайтесь это делать, тогда у вас и здоровье будет. Ну, а с деньгами разберемся как-нибудь, главное, следите за эфиром, не пропускайте, тут часто идут розыгрыши. Спасибо вам большое», – поделился Стас на «Авторадио».

Также Стас Пьеха на марафоне презентовал свой новый трек – «Уеду». По словам артиста, это не последняя премьера в этом году – на подходе еще одна песня, которую он планирует выпустить до Нового года.

Напомним, что 20 декабря на радиостанции состоялся музыкальный марафон, где определили счастливого обладателя последнего в этом году суперприза - пятого автомобиля. В числе артистов, исполнивших свои главные хиты в прямом эфире, были Татьяна Куртукова, Shaman, Катя Лель, Soprano, «Новые Самоцветы», Galibri & Mavik, Burito, Bearwolf и другие.