Лера Кудрявцева рожает, сидя на унитазе

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, каким образом появился на свет ее первый ребенок – сын Жан. Первенец родился в 1990 году, когда ей было 18 лет.

Первый и не слишком удачный опыт рождения был получен в экспериментальном роддоме. Когда начались потуги, она попросилась в туалет – едва достигшая совершеннолетия Кудрявцева не знала, что «это пошел ребенок».

«Я сижу, извиняюсь, в туалете, и просто у меня ребенок пошел», - вспоминает сегодня ведущая.

Долгое отсутствие роженицы обнаружила медсестра. Если бы не ее моментальная реакция, ребенок и вовсе мог появиться в туалете.

В уборной сотрудница увидела под ночнушкой показавшуюся голову. Тогда Кудрявцеву поместили на тележку и повезли в родзал. Беременную предупредили, чтобы она не придавила голову ногами.

Сейчас сыну Кудрявцевой Жану 32 года. У него самого есть ребенок. Лера Кудрявцева – дважды мама. Второй ребенок появился в 2018 году.

Недавно ведущая пожаловалась на проблемы со здоровьем.