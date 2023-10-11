Лера Кудрявцева рассказала о скандалах с молодым мужем-хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева уже довольно давно счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Из-за большой разницы в возрасте многие поклонники не верили в их союз, однако они доказали, что это не помеха. Впрочем, полной идиллии в их семье тоже нет, что артистка считает нормальным. Она призналась, что иногда во время ссор ей хотелось убить супруга. А все из-за маленькой дочери.

По словам Леры, в принципе они не так часто скандалят друг с другом, так как крики и обиды – это не по части теледивы. Она предпочитает все вопросы регулировать мирным путем. Но иногда все-таки разногласия настолько серьезные, что сдерживаться не получается. В такие моменты Кудрявцевой хотелось избавиться от Макарова. При этом у него таких желаний не было.

Оказалось, что все ссоры между супругами возникают из-за разных методов воспитания пятилетней Марии. Все дело в том, что Лера – довольно строгая мать, а отец наоборот – все и всегда разрешает.

«Вот из-за дочки я ору. Я запрещаю ребенку давать много сладкого. А папа, пока меня нет дома, то мороженое даст, то конфетку, то печеньку», - рассказала Кудрявцева Kp.ru.

Однако далеко эти скандалы все равно не заходят, так как Игорю всегда удается быстро успокоить жену при помощи шуток. Лера считает, что чувство юмора в семье крайне важно, и именно оно чаще всего спасает.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что чувствует боль в сердце во сне.