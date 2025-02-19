Лера Кудрявцева рассекретила «блудного сына» в финале шоу «Суперстар!»

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в личном блоге о завершении съемок телепроекта «Суперстар!» и показала вернувшегося в кресло жюри Стаса Пьеху, которого несколько выпусков подряд заменял Кирилл Туриченко.

«Я наконец вернулся. Блудный сын. Оделся специально в цвет финала, чтобы меня никто меня не опозорил, не предал анафеме. Сегодня я кайфую. Вы должны посмотреть, потому что для меня особенное удовольствие здесь находиться. Не буду рассказывать, почему», — сказал Стас.

Кудрявцева поддержала певца и заверила, что спойлеров от нее не будет. Однако сразу же рассекретила нового члена жюри, которым оказался певец Шура.

После завершения съемок Лера показала, что происходило за кулисами. Артисты вместе с участниками шоу пели в караоке.

Шура исполнил хит Ирины Аллегровой «Транзитный пассажир» и посвятил его Кудрявцевой.

«У нас афтепати! Закончился "Суперстар!"» — радостно объявила Кудрявцева.

Ранее Лера Кудрявцева рассекретила очередного члена жюри в шоу «Суперстар!». Оказалось, что на смену Ирине Салтыковой пришла Катя Лель.